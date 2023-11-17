أنسيت لتدريب الطيران تفتتح مركزاً لها بمشروع محمد بن راشد للطيران خلال معرض دبي

المصدر: البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، عن ترحيبها بشركة أنسيت لتدريب الطيران، المشغل العالمي لمراكز محاكاة تدريب الطيارين من أستراليا.

وكانت هذه الشركة قد قامت بتركيب جهاز محاكاة الطيران الكامل ATR 72-600 للتدريب الديناميكي المتقدم بمشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، بهدف تعزيز البنية التحتية الإقليمية لتدريب الطيارين.

وأقيم حفل الإطلاق خلال معرض دبي للطيران 2023، وحضره عدد من كبار المسؤولين من مشروع محمد بن راشد للطيران وأنسيت وممثلي الأطراف المعنية في هذا المجال.

وكان جهاز محاكاة الطيران الكامل ATR72-600 قد حصل على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، لتحقق الشركة من خلاله إنجازاً مهماً لها وللمنطقة، لاسيما وأنه يعدّ أول جهاز من نوعه يتم اعتماده من قبل هذه الجهة في الشرق الأوسط.

ويمتاز مركز تدريب الطيارين الجديد بموقعه الاستراتيجي على بعد دقائق بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي، ويمكنه أن يوفر لشركات الطيران بنية تحتية لأغراض التدريب يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع أنحاء العالم. وبعد حصول الجهاز على هذا الاعتماد، ستتمكن أنسيت من تقديم خدمات التدريب المعتمدة لشركات الطيران، وتوفير خدماتها ذات الصلة بموجب الموافقات المستقبلية من وكالات الطيران المدني الإقليمية.

وقال مارك ديلاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أنسيت لتدريب الطيران: "تشتهر أنسيت بقدرتها على تحقيق نتائج تدريبية استثنائية عالمية المستوى لعملائنا من شركات الطيران. ويسعدنا توفير هذه الجودة المثالية لعملائنا من شركات الطيران الإقليمية هنا في دبي. ومن خلال جهازنا المعتمد من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، والذي تم تحديثه مؤخراً إلى النسخة 3.1، فقد أصبحنا على أتم جاهزية لتلبية الطلب من عملائنا وضمان تجارب تدريبية رائعة لهم".

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: "يسعدنا إطلاق مركز أنسيت لتدريب الطيران الجديد، لأنه سيكمل منظومة الخدمات المتقدمة التي يقدمها شركاؤنا. وسنقدم دعمنا الكامل للفريق لمساعدته على توفير خدماته الفريدة في مجال التدريب وتحقيق الازدهار ضمن منظومة مشروع محمد بن راشد للطيران. وبذلك، يمكننا جميعاً الإسهام في تعزيز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية".

من جهته، قال خالد حارس، مدير مركز أنسيت لتدريب الطيران في دبي: "يشعر فريقنا بسعادة كبيرة مع استعداده التام لاستقبال الدفعة الأولى من الطيارين لتدريبهم. إننا نحرص على تزويد عملائنا في دبي بأرقى مستويات التدريب وفق أعلى المعايير العالمية".

ويعمل مركز أنسيت لتدريب الطيران في دبي بكامل طاقته، ويدعم العديد من المشغلين، ويجري حالياً مناقشات مع عدد من شركات الطيران الإقليمية حول توفير أفضل السبل لدعم متطلباتهم التدريبية للعام الجاري 2023 والعام المقبل 2024.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصا استثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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