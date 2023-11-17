«أبوظبي التجاري» يختار بنوكاً لإصدار سندات

المصدر: (أبوظبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» أمس أن بنك أبوظبي التجاري، يعتزم بيع أداة دين دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف السنة.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة لعملية إصدار السندات، أنه بدأت أمس اجتماعات المستثمرين لبيع أداة دعم رأس المال الإضافي من المستوى الأول المقومة بالدولار. وسيكون بنك أبوظبي التجاري وباركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجي. بي مورجان والمشرق وميزوهو مديرين مشتركين للدفاتر.

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