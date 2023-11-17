منتدى «إيفولفن وومن» يحتفي بالمرأة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «إيفولفن وومن»، وهي مؤسسة اجتماعية تُعنى بالنهوض بالمرأة وتمكينها في البلدان النامية، أعمال الدورة الثانية من منتدى «إيفولفن وومن» في دبي بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة،.

وقالت آسيا ريشيو، الرئيس التنفيذي ومؤسس «إيفولفن وومن»: «إننا سعداء للغاية بأن أتيحت لنا فرصة عقد الدورة السنوية الثانية من هذا المنتدى الذي أصبح مساحة للاحتفاء بالنساء اللامعات في برنامجنا التطويري، ومنصة لتبادل المعرفة وتقديم التوجيه والنصائح القيمة. فخورون جداً بالإنجازات والتطور الذي حققته المشاركات».

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «إحداث التأثير الاجتماعي هو جوهر استراتيجية الاستدامة لمركز دبي للسلع المتعددة. وبالتعاون مع «إيفولفن وومن»، التي كانت أول من حصل على ترخيص نشاط المسؤولية الاجتماعية من المركز، نواصل إحراز تقدم كبير في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل. ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسات ملهمة مثل «إيفولفن وومن»، ونقف اليوم متحدين في مهمتنا المشتركة المتمثلة في تحقيق تغيير إيجابي طويل الأمد، وأتطلع شخصياً إلى الاحتفاء بمزيد من الإنجازات النسائية في المستقبل».

وجمع المنتدى، جمهوراً متنوعاً ضم المشاركات المسجلات في البرنامج، والشركاء الاستراتيجيين ومنهم فنادق ومنتجعات هيلتون، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وأكور، وماريوت، ودي إتش إل، وأكسنتشر، وأكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز، وجي إس بي كابيتال، وبنك زامبيا الوطني التجاري، وغيرهم.

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