«آفاق الإسلامية للتمويل» تركز على تمكين المهارات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل» تعيين يسرى باقي رئيساً للموارد البشرية، وذلك في إطار التركيز على تمكين المهارات الإماراتية.

وستتولى يسرى باقي مسؤولية تخطيط وصياغة سياسات الموارد البشرية، إلى جانب المناصب الإدارية العديدة، التي شغلتها منذ انضمامها إلى الشركة، وتم اختيارها ضمن القياديات بمجال التمويل من قبل جائزة أفضل القيادة النسائية العالمية 2023. وقالت يسرى باقي:«يكمن هدفي في قيادة مبادرات مبتكرة، تعزز قدرات فريق العمل لدينا، وتعزز نمو المواهب، وتدفع باتجاه نمو مستدام. والتزام آفاق بتوطين الوظائف يتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز