الشارقة تبحث فرص الاستثمار المتبادل في «قمة الويب» بالبرتغال

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرضت إمارة الشارقة في «قمة الويب» 2023، التي اختتمت في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس، أمام أكثر من 70 ألف مشارك يمثلون مجتمعات الأعمال في أكثر من 160 دولة، مسارات النمو والتقدم في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، خصوصاً قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ريادة الأعمال والتعليم، وبحثت مع رواد الاقتصاد العالمي فرص الاستثمار المتبادل والتعاون المستقبلي لدعم مسار التقدم نحو بناء اقتصاد المستقبل.

وشهد جناح الشارقة مشاركة أربع جهات رئيسية رسّخت حضور الإمارة في القمة، مستعرضاً القدرات والإمكانات الجماعية لمؤسساتها، حيث ضم الجناح الذي يقوده «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة) كلاً من، «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، و«هيئة الشارقة للتعليم الخاص».

وعقدت المؤسسات المشاركة في جناح الإمارة سلسلة اجتماعات مع ممثلي أبرز القطاعات من عدة دول لتبادل الخبرات وفرص التعاون، حيث أسهمت هذه اللقاءات في ترسيخ مكانة الشارقة ودورها الرئيسي في تحفيز تشكيل اقتصادات المستقبل، مع تسليط كل جهة الضوء على جهودها ومبادراتها والفرص الاستثمارية الفريدة التي تقدمها في القطاعات التي تتخصص بها، ليقدم الجناح شهادة حية على الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في المشهد الاقتصادي العالمي.

وشمل برنامج الوفد، مشاركة نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، متحدثاً رئيسياً في جلسة حوارية بعنوان: «رأس المال الاستثماري حول العالم»، حيث ناقشتا تأثير العولمة على قطاعات الأعمال وخاصة الشركات الناشئة التي أصبحت على اتصال بالأسواق العالمية والعملاء أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب أهمية جهوزية رواد الأعمال للمتغيرات العالمية عبر التفكير الخلاق وغير التقليدي.

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