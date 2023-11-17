منصور بن محمد: «دبي للطيران» يعكس مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: دبي ــ البيان

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أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بالتطور المستمر الذي يشهده معرض دبي للطيران وضمن دوراته المتعاقبة، سواء من حيث أعداد الجهات العارضة أو على صعيد نوعية ما يشمله من أحدث تقنيات وحلول الطيران والتي تشكل أهم ملامح مستقبل القطاع في العالم.

دور حيوي

ولفت سموه إلى الدور الحيوي للمعرض في تطوير قطاع الطيران على كافة المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، في ضوء المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الطيران، وانطلاقاً من إسهاماتها في النهوض بقدراتها على الصعيد العالمي، ضمن رؤية أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ونوه سموه بالمشاركات العالمية والوطنية التي شهدتها الدورة الثامنة عشرة للحدث، وضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الذي يجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع الطيران لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، بما يمثله من أهمية كبيرة لتقدم صناعة الطيران مع حرص أبرز وأهم صناع الطيران حول العالم على تقديم أحدث الحلول والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع بالغ الأهمية انطلاقاً من دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة «X»: «منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمعرض دبي للطيران، كانت رؤية سموه واضحة في ترسيخ مكانته ضمن أهم معارض الطيران عالمياً ... اليوم، نرى ثمار تلك الرؤية من خلال دورته الحالية حيث تجتمع 1400 شركة وجهة عارضة من 148 دولة على أرض دبي وفي سمائها من أجل رسم معالم مستقبل قطاع الطيران والفضاء عالمياً ... فخورون بمستوى هذا الحدث العالمي وحجم المشاركات الوطنية والإقليمية والعالمية وشكراً لكل ضيوف دبي». جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في معرض دبي للطيران، الذي انطلقت أعمال دورته الثامنة عشرة في «دبي ورلد سنترال» يوم الاثنين الماضي، بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، ضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، وتختتم أعمالها اليوم.

واطلع سموه خلال الزيارة وفي الساحة الخارجية للمعرض على أحدث التقنيات والطائرات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، توقف سموه أمام منصات الجهات العالمية المشاركة، حيث أطلع على أحدث ما تقدمه من طائرات، من بينها طائرة «بوينج» من طراز «BBJ 737»، كما تفقد سموه طائرتي الإيرباص «ACJ 220»، و«A400M»، واستمع لشرح حول المكونات الحديثة لطائرات «Royal Jet BBJ»، و«MBRAER KC 390»، فيما شملت الزيارة تفقد طائرة «KAI KUH-1» التي يعرضها جناح جمهورية كوريا الجنوبية.

منصات ومشاريع

وحرص سموه على زيارة منصات عدد من المؤسسات والشركات الوطنية المشاركة في المعرض، ومن بينها مجموعة «إيدج» الإماراتية، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من الأنظمة المستقلة والتقنيات الدفاعية الإلكترونية والاتصالات الآمنة وحلول الاستجابة لحالات الطوارئ والهندسة الدقيقة بما تشمله من تقنيات حديثة.

كما زار سموه منصة شركة المبادلة للتنمية «مبادلة»، حيث اطلع على مشاريعها التي تأتي في إطار مساعي الشركة الرامية لتصبح مورداً مباشراً لكبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية في العالم، مع تركيزها بشكل أساسي على هياكل الطائرات والمحركات ومكوناتها.

كذلك حرص سموه على زيارة منصة وكالة الإمارات للفضاء، حيث استمع إلى شرح حول مشاركة الوكالة في الحدث العالمي والذي تستعرض من خلاله أبرز مشروعاتها ومبادراتها، ومنها «برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية»، والذي يتضمن الفرص أمام الشركات الناشئة الخاصة، فضلاً عن توفير فرصة للباحثين والعلماء، للتعرف على أبرز أبحاثهم المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتوقف سموه أمام منصة شركة «عنان» الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث تابع شرحاً حول مشاريع الشركة التي تعرض أول طائراتها ذاتية القيادة، لتكون من أوائل الشركات العاملة في قطاع التنقل الجوي استفادةً من قدرات الخبراء الإماراتيين والشركات المتخصصة عالمياً في هذا المجال.

كما زار سموه منصة شركة «إينوسبيس» الكورية الجنوبية في منطقة العرض الخارجي، حيث اطلع على أحد الصواريخ التابعة للشركة والمستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

ويُعد معرض دبي للطيران، مع انعقاده بصفة دورية كل سنتين، نقطة لقاء محورية لقادة القطاع حول العالم، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إذ جمع الحدث هذا العام أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية ذات الصلة.

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