«ديوا» تستعرض برنامجها للفضاء وقمريها الاصطناعيين النانويين

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران، برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، وقمري الهيئة الاصطناعيين النانويين «ديوا سات - 1» و«ديوا سات - 2»، والنجاحات التي حققتها الهيئة في مجال تسخير تقنيات الفضاء من أجل تعزيز الاستدامة، وتحسين إدارة شبكات الطاقة والمياه، وتحقيق طموحات الهيئة بترسيخ مكانتها بوصفها مؤثراً أساسياً في قطاع المؤسسات الخدماتية المحلي والعالمي.

وضمن جناح وكالة الإمارات للفضاء، تسلط الهيئة الضوء على جهودها لتمكين الكوادر الوطنية لمواصلة تطوير قطاع الفضاء، لا سيما وأن قمري الهيئة «ديوا سات - 1» و«ديوا سات - 2»، تم تصميمهما وتطويرهما ويجري التحكم بهما بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، مما يعتبر شهادة حيّة على التزام الهيئة بصقل المواهب الوطنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: في إطار جهودنا لتعزيز توطين الصناعات الفضائية، نلتزم بتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء لتعزيز شبكات الكهرباء والمياه، وترسيخ كفاءتها وفعاليتها التشغيلية.

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