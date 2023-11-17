«بيل» تسلّم 3 مروحيات إلى كوريا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بيل» الأمريكية البارزة في الصناعات الفضائية عن تسليم أول ثلاث مروحيات Bell 505 إلى جمهورية كوريا، لتحقّق بذلك بنود عقد من المقرر أن يتم بموجبه صنع وتسليم ما يصل عدده إلى 40 مروحية Bell 505 بحلول سنة 2025.

وتتمتع هذه المنصة المروحية بمكانة بارزة باعتبارها الطائرة المفضلة ضمن فئة المروحيات الخفيفة مفردة المحرك لتدريب الطيارين التجاريين والعسكريين، حيث كان سلاح الجو الملكي البحريني قد أعلن عن تسلم ثلاث مروحيات Bell 505 في وقت سابق من هذا العام.

وقال سمير رحمان، المدير التنفيذي في الشركة: «يعد معرض دبي للطيران مهماً جداً بالنسبة إلى «بيل»، ويمنحنا فرصة اللقاء والتفاعل مع العملاء الحاليين والمحتملين على حدّ سواء، فسوق الشرق الأوسط يتميّز بديناميكيته العالية جداً، والمستقبل يبدو مشرقاً بالنسبة لنا، فمنتجاتنا ترتكز على متطلبات واحتياجات العملاء، ونحن ملتزمون بأن نكون في موقع الريادة بقطاع تقنيات الطيران وتوفير كل ما هو أفضل بفئته ضمن كل واحدة من منصاتنا».

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