أسهم «البنوك» تقود ارتفاعات سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.60% أو ما يعادل 23.75 نقطة، أمس، مسجلاً 3984.52 نقطة، وهو أعلى مستوى في 7 جلسات، وتحديداً منذ جلسة 7 نوفمبر الجاري، ليربح السوق 3.2 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 668.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 671.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «الإمارات ريم للاستثمار» و«الاتحاد العقارية» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 2.8% و2.2% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «دبي التجاري» 1.9%، و«بنك المشرق» 1.9%، و«دبي للاستثمار» 1.7%، و«مصرف عجمان» 1.4%، و«إعمار العقارية» 1.1%، و«الإمارات دبي الوطني»، 0.84%، و«دبي الإسلامي» 0.36%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 95.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 52.7 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذباً 51.1 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 59.76 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 153.45 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 93.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.43% إلى مستوى 9607.09 نقاط، ليربح السوق ملياري درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 236 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 96.2 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 93.7 مليون درهم، ليغلق عند 3.59 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم «الخليج اﻻستثمارية» 12.6%، و«سوداتل للاتصاﻻت» 6.4%، و«حياة للتأمين» 2.4%، و«الجرافات البحرية» 2.3%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.5%، و«ألفا ظبي» 0.84%، و«أبوظبي الأول» 0.74%، و«العالمية القابضة» 0.5%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 5.2 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.547 تريليونات درهم بنهاية أول أمس إلى 3.552 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.880 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و671.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.35 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و328.56 مليون درهم في سوق دبي.

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