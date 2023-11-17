«المشرق» يقدم قرضاً أخضر لـ«كلداري إخوان» لدعم خفض الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المشرق، عن تعاونه مع مجموعة كلداري إخوان التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتزويدها بقرض أخضر سيتم استخدامه لدعم الجهود البيئية وقضايا الاستدامة في المجموعة.

وسيتم استخدام التمويل المستدام لدعم تنفيذ تعديلات خاصة بتعزيز كفاءة الطاقة في فندق مجموعة كلداري إخوان في سريلانكا. وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «يوفر هذا القرض الأخضر الذي يقدمه المشرق فرصة مهمة تتيح للمجموعة اتخاذ خطوات إيجابية لخفض انبعاثات الكربون. كما يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم جهود إحداث تغييرات بيئية إيجابية».

وقال كريم عامر، رئيس قطاع السيارات والتنقل في المشرق: «تعزز هذه الشراكة مع كلداري إخوان لتزويدهم بأول قرض أخضر، التزامنا الراسخ تجاه العلاقة الوطيدة والمديدة مع المجموعة وتجاه حلول التمويل المستدامة على حدٍّ سواء».

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