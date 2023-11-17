«دييز» ترتقي بخدمات المتعاملين الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، التي تحتضن أكثر من 5000 شركة بمناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي «المنطقة الحرة بمطار دبي» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي»، اعتمادها أنظمة إدارة تجربة المتعاملين الموحدة المتطورة من شركة «سبرينكلر»، المدرجة في بورصة نيويورك، وذلك للارتقاء بقدرات خدمة المتعاملين وتطويرها.

يأتي ذلك بما ينسجم مع مستهدفات السلطة الرامية إلى تطوير المنظومة الرقمية المتكاملة التي توفرها وتعززها بأحدث حلول وتقنيات المعلومات، بما يُسهم في تعزيز التجربة المتكاملة للمتعاملين ومستويات رضاهم عن الخدمات. وعملت السلطة من خلال هذا التعاون على دمج روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في عمليات خدمة المتعاملين عبر قنواتها الرقمية، بما في ذلك استخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «سبرينكلر»، بالإضافة إلى منصات خدمة «سبرينكلر» «سيلزفورس».

ومن خلال استغلال روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من «سبرينكلر» ومنصة إدارة تجربة المتعاملين الموحدة، ستتمكن السلطة من تبسيط عمليات مركز خدمة المتعاملين، وتقديم خدمة سريعة وفعّالة عبر مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك الدردشة الحية ومراسلات البريد الإلكتروني ومنصة واتساب. وسيستفيد مركز خدمة المتعاملين التابع للسلطة من قدرات وخصائص «سبرينكلر» المتقدمة لإدارة استفسارات المتعاملين بلغات متعددة، وذلك من خلال لوحة تحكم واحدة متكاملة، إضافةً إلى تعزيز تجربة المتعاملين الشاملة.

وقال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: تأتي شراكتنا مع «سبرينكلر» التي تُسخِّر قوة الذكاء الصناعي في المحادثات واعتماد منصة تجربة المتعاملين الموحدة المتطورة لتسهيل تجربة المتعاملين ومزاولة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفاتنا في تقديم تجربة استثنائية سلسة عبر مختلف القنوات الرقمية.

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