«إي آند» الأولى بالشرق الأوسط في التقارير الرقمية لعلاقات المستثمرين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت إي آند، أمس، حصولها على المركز الأول في الشرق الأوسط عن فئة أفضل تقارير رقمية لعلاقات المستثمرين خلال فعاليات جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط لعام 2023.

وقال كريم بنيس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في إي آند: يؤكد هذا التصنيف جهود إي آند المستمرة للارتقاء بآلية التواصل مع المستثمرين بما يتماشى مع رحلة التحول الجديدة للمجموعة. ومع التركيز على زيادة الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة، أعادت إي آند هيكلة تقريرها السنوي لتلبية متطلبات الشركاء الرئيسيين حول الإفصاح عن الاستراتيجية ونموذج التشغيل ومدى تقدم مختلف ركائز الأعمال. وأضاف: تحرص إي آند على الاستفادة من هذا التصنيف لتعزيز استراتيجيتها في علاقات المستثمرين، وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين، ومواصلة تطوير التقارير السنوية.

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