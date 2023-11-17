47 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ 47 مليار درهم لغاية سبتمبر 2023، لتحل الإمارات بذلك في المرتبة السادسة بين أسواق التصدير الرئيسية إلى هونغ كونغ، بإجمالي صادرات بلغت 33.8 مليار درهم، وفي المرتبة 17 في قائمة أكبر المستوردين من هونغ كونغ بقيمة واردات إجمالية قدرها 13.2 مليار درهم، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ11 ضمن أكبر الشركاء التجاريين لدى هونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في دبي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أعلن «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ»، الهيئة التجارية المعنية بالترويج وخلق فرص العمل لشركات هونغ كونغ في الأسواق العالمية، عن خططه لاستضافة خمسة معارض تجارية دولية مطلع العام المقبل في هونغ كونغ. وتوفر هذه المعارض التجارية منصات مثالية للتجار والمورّدين من دولة الإمارات والمنطقة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة.

وقال دانييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ»: «تحافظ هونغ كونغ ودولة الإمارات على روابط تجارية قوية، تغطي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها لاستكشاف الفرص التجارية ودخول أسواق عالمية جديدة من خلال معارض «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ». حيث تستهدف المعارض التجارية المشترين والموزعين والتجّار من دولة الإمارات والمنطقة للقدوم إلى هونغ كونغ لاكتشاف فرص التوريد».

وأضاف لام: «منذ قيام المدينة بإعادة افتتاح حدودها بالكامل في شهر فبراير، نظم «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ» 22 معرضاً تجارياً دولياً في هونغ كونغ، استقطبت 380 ألف مشتري وجهة عارضة من 199 دولة ومنطقة حتى شهر أكتوبر، ما أسهم في تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز رائد للتجارة والمعارض والمؤتمرات».

وتضم قائمة المعارض التجارية الخمسة، التي سيتم تنظيمها في مركز هونغ للمؤتمرات والمعارض، كلاً من معرض هونغ كونغ للدمى والألعاب، ومعرض هونغ كونغ لمنتجات الرضّع والأطفال، ومعرض هونغ كونغ للقرطاسية واللوازم المدرسية، ومعرض هونغ كونغ للألماس والأحجار الكريمة واللآلئ، ومعرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات.

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