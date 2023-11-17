«إنيسمور» تطلق أول مشروع لها في وسط مدينة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إنيسمور»، ومعها شركتا «إيست أند ويست بروبرتيز» و«دي أند بي بروبرتيز أول مشروعٍ سكني مستقل يحمل اسم علامة 25 أورز التجارية للفنادق، هو «25 أورز هيمات دبي» في قلب وسط مدينة دبي، لتفتتح بذلك مساراً جديداً وغير مسبوق لأنماط الحياة في وسط المدينة.

ويندرج المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية لشركة «إنيسمور» التي تركّز على إطلاق مساكن تحمل اسم العلامة التجارية، وتعزز انتشارها عالمياً من خلال نحو 20 مشروعاً من هذا النوع. ويتكون المشروع من 73 طابقاً، ويوفر مساكن ذات علامةٍ تجارية موزعة بين استوديوهات وشققٍ متنوعة. وتتولى 25 أورز إدارة 125 فندقاً في ألمانيا ودبي وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والنمسا والدنمارك، إضافة إلى 9 فنادق أخرى قيد الإنشاء.

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