عقارات دبي تحقق أفضل أداء ربع سنوي منذ عقد

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت «بروبرتي فايندر»، البوابة العقارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث تقاريرها المتخصصة بمراقبة الأسواق للربع الثالث من العام 2023، والذي كشف عن تسجيل عقارات دبي أفضل أداء ربع سنوي منذ عقد بنهاية سبتمبر. وأشار التقرير إلى أن الطلب على العقار أصبح الاستثمار المفضل نظراً لفوائده على المدى الطويل والاتجاهات الناشئة التي تعيد رسم ملامح مشهد العقارات في دولة الإمارات.

واستناداً إلى المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي، الذي أطلقته «دائرة الأراضي والأملاك» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر» في دبي، فقد سجل المؤشر ربع السنوي الإجمالي للمبيعات خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 1554 معاملة، وبلغ مؤشر السعر 1429187 درهماً. وسجل المؤشر ربع السنوي لمبيعات الشقق 1676 معاملة، ومؤشر السعر 1390272 درهماً، في حين سجل مؤشر مبيعات الفلل والتاون هاوس ربع السنوي 1443 معاملة وبلغ مؤشر السعر 2473730 درهماً، حيث أظهر المؤشر نمواً في جميع الفئات. وارتفع إجمالي المؤشر على أساس سنوي من 1383 معاملة خلال الربع الثالث 2022 إلى 1554 في الربع الثالث 2023، ما يشير إلى زيادة بنسبة 12.4 %.

وسجل مؤشر أداء الإيجارات خلال الربع الثالث من العام الجاري 108 ومؤشر سعر 58036 درهماً، حيث سجل مؤشر الإيجارات الربع سنوية للشقق 1104 ومؤشر سعر 53005 دراهم، بينما سجل مؤشر الإيجارات الربع السنوية للفلل/ التاون هاوس 0.969 ومؤشر سعر 150,181 درهماً. وبلغ مؤشر الإيجار الإجمالي 1.08 ما يفيد بتحسن بيئة الإيجار مقارنة بالأرباع السنوية السابقة.

وكشفت البيانات الخاصة بـ«بروبرتي فايندر» عن أن عقارات دبي الجاهزة وعلى الخارطة سجلت 31,181 معاملة خلال الربع الثالث 2023، بالمقارنة بـ25,400 معاملة في الربع الثالث 2022، بزيادة 22.76 % على أساس سنوي، ليكون أداء الربع الثالث من العام الأفضل لسوق دبي العقاري منذ عقد من الزمن.

بالمقابل، أظهرت بيانات «دائرة البلديات والنقل» في أبوظبي، ارتفاعاً كبيراً في إجمالي معاملات البيع في قطاع العقارات السكنية خلال الربع الثالث من العام 2023، مسجلةً مستوى قياسي بلغ 3,718 معاملة بالمقارنة بـ1,569 في الربع الثالث من العام 2022، بزيادة كبيرة قدرها 137 %، أي ما يعادل 91 % من إجمالي المعاملات و90 % من القيمة الإجمالية.

العقارات على الخريطة

حققت معاملات البيع على الخريطة في كل من دبي وأبوظبي زيادة كبيرة خلال الربع الثالث 2023، حيث أسهمت مبيعات عقارات دبي على الخريطة بـ47.2 % من إجمالي المعاملات بالمقارنة بـ46.5 % في الربع الثالث من العام 2022، مسجلةً 14,714 معاملة في الربع الثالث 2023، بالمقارنة بـ11,809 معاملات في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة 24.6 %، وتُعد الأعلى في عدد معاملات البيع للربع الثالث منذ عقد من الزمن. وبلغت قيمة مبيعات العقارات على المخطط في الربع الثالث 2023 35.71 مليار درهم، بالمقارنة بـ24.34 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة المعاملات 46.72 % والإسهام بما نسبته 36.6 % في إجمالي قيمة معاملات البيع، لتحقق أعلى قيمة مسجلة على الإطلاق في الربع الثالث.

العقارات الجاهزة تعزز النمو المطرد

وأدى الارتفاع الكبير في معاملات البيع على المخطط إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق العقارات الجاهزة، إلا أنه يأتي في إطار نمو أشمل وأرقام مرتفعة. وقد أظهرت سلوكيات الباحثين عن عقارات تغيراً في اهتماماتهم، إذ تحولوا إلى خيار تملك المنزل بدلاً من استئجاره، مع ارتفاع معدل الإيجارات، وشكلت معاملات البيع في قطاع العقارات الجاهزة في دبي، خلال الربع الثالث من العام 2023، ما نسبته 52.8 % من إجمالي المعاملات بالمقارنة بـ53.5 % في ذات الفترة من العام الماضي.

وشكلت مبيعات العقارات الجاهزة 52.8 % من إجمالي المعاملات، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً بلغ 16,467 معاملة مقارنة بـ13,591 معاملة في الربع الثالث 2022، في أداء ربع سنوي يُعد الأعلى على الإطلاق، وبزيادة سنوية قدرها 21.2 % ونمو 7.24 % بالمقارنة بالربع الثاني 2023. كذلك سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً قياسياً محققة 61.8 مليار درهم مقارنة بـ45.03 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، وزيادة ملحوظة وصلت إلى 37.3 %، محققةً أعلى قيمة لمعاملات البيع على الإطلاق في ربع عام، وبنمو قدره 11.2 % بالمقارنة بالربع الثاني 2023.

زيادة الباحثين عن العقار

سجلت دبي زيادة كبيرة في عقود الإيجار بلغت 11.2 % على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 156,422 عقداً بالمقارنة بـ140,685 عقداً في الربع الثالث من العام 2022. وعكست العقود الجديدة زيادة بلغت 2.63 % بعد تسجيل 84766 عقداً بالمقارنة بـ82,596 عقداً في الربع الثالث 2022. ودعمت العقود المجددة سوق الإيجارات بتسجيلها 71659 عقداً، بزيادة قدرها 23.36 % مقارنة بـ58089 عقداً في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 17 % بالمقارنة بـ61219 عقداً تم تسجيلها في الربع الثاني 2023. وبشكل عام، لوحظ تزايد الإقبال على العقار في المدينة، ما يعزز زخم السوق العقاري المستمر خلال الأشهر المقبلة.

أبرز المناطق

كشفت البيانات الخاصة بـ«بروبرتي فايندر» عن المناطق التي تتصدر اهتمام الباحثين عن تملك الشقق وهي: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية. في حين اهتم الراغبون بتملك الفلل بمناطق: دبي هيلز استيت، نخلة جميرا، المرابع العربية، داماك هيلز، الفرجان. وشكلت دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة الجميرا، الوجهة المفضلة للراغبين في استئجار الشقق في الربع الثالث من العام 2023. وبالنسبة للمهتمين باستئجار الفلل فتركز بحثهم في مناطق دبي هيلز استيت، داماك هيلز 2، البرشاء، جميرا، داماك هيلز.

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