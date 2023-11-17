70 متحدثاً و1000 مستثمر في قمة «سوبر إنجلز» 2023 بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف الإمارات قمة سوبر إنجلز 2023، المؤتمر الأشهر للمستثمرين المبادرين بين 15 و16 ديسمبر. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 70 متحدثاً ونحو 1000 من المستثمرين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين من كل أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المستثمرين المبادرين المحليين والعالميين.

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 2000 شخص، وأكثر من 400 من مؤسسي الشركات الناشئة الرائدة، وأكثر من 300 من المستثمرين المبادرين، وأكثر من 200 من رؤساء الشركات، وأكثر من 100 مسؤول حكومي عالمي، كما تهدف القمة إلى تقديم فرصة غير مسبوقة للتعاون بين الشركات الناشئة.

وقال هشام القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سييد: «يسهم وصول قمة سوبر إنجلز إلى أبوظبي في دعم منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث يلعب التقارب بين المتحدثين العالميين والمستثمرين واللاعبين الرئيسيين في مشهد ريادة الأعمال دوراً مهماً للغاية. وتعكس هذه القمة روح الابتكار والتعاون التي تميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة الشركات الناشئة الديناميكية. وتلعب فعاليات مثل قمة سوبر إنجلز دوراً محورياً في ربط رواد الأعمال أصحاب الرؤى بالمستثمرين المناسبين. وتتماشى هذه القمة مع رؤية مجموعة سييد لتشكل حافزاً للمشاريع الفعالة، وساحة تزدهر فيها الأفكار، وتقام الشراكات».

وسيلتقي المستثمرون بالمبادرين والرواد من مختلف أنحاء العالم للتواصل والمشاركة واستكشاف فرص جديدة. ومن المتوقع أن تشهد القمة حضور عدد من كبار المستثمرين والمتحدثين عالميا، مثل شيخار دهوان، لاعب الكريكيت الشهير، وأشنير غروفر، الرائد بمجال التكنولوجيا المالية، ويوليا ستارك، رئيسة جمعية المرأة الأوروبية، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.

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