«سيتي» العقارية تطلق مشروع «أفيلاين» بقرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سيتي ديفيلوبرز»، شركة المشاريع العقارية العالمية إطلاق مشروع إسكان «أفيلاين»، المكون من 263 شقة في قلب قرية جميرا الدائرية، ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2026، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية في المشروع بين 453.70 قدماً مربعة و1391.99 قدماً مربعة.

وأعرب المدير الإداري لشركة سيتي ديفيلوبرز، مالك طه، عن سعادته بإطلاق المشروع في دبي.

ونفذت «سيتي ديفيلوبرز» خلال مسيرتها مشاريع عقارية متميزة على مساحة إجمالية فاقت 450 مليون قدم مربعة شيّدت عليها أكثر من 350000 وحدة عقارية، وذلك في إطار خدمة شبكة عملائها، التي ضمت 500000 عميل من مختلف أنحاء العالم.

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