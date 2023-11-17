«آيت كلاودز» للاستثمار تضم «ستيتشز» في صفقة بـ30 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة آيت كلاودز للاستثمار؛ وهي شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لأعمالها، أمس، ضم شركة ستيتشز؛ وهي شركة إماراتية محلية تأسست في العام 1995 لتصنيع وإنتاج الأزياء الموحدة، وذلك في صفقة تزيد قيمتها على 30 مليون درهم.

وتقدّم ستيتشز، من مصنعها ومتجرها الرئيسي في منطقة القوز، دبي ومنشأتها الأخرى التي تمّ افتتاحها في الشارقة خلال 2023، مجموعة واسعة من الأزياء الموحدة والمصممة حسب الطلب على حد سواء. ويستفيد من خدمات الشركة عدد كبير من المدارس العامة والخاصة، إضافة إلى قطاعات الشركات والضيافة والطبية وغيرها. وتعتزم آيت كلاودز، عبر ضم ستيتشز، زيادة حصتها السوقية 3 أضعاف بقطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والجملة على مدار السنوات الخمس المقبلة، ودعم توسّع الشركة بشكل أكبر بالإمارات ودول التعاون وخارجها.

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