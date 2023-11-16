«كيو القابضة» يناقش الاستحواذ على شركات وأصول عقارية 21 نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة كيو القابضة أن مجلس إدارتها سيناقش خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 21 نوفمبر 2023، قيام الشركة بالاستحواذ على 100% من رأس مال شركات، إضافة إلى بعض الأصول العقارية الأخرى، وذلك مقابل إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم في رأس مال الشركة لمساهمي الشركات المستهدفة ومالكي الأصول المستهدفة.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي إلى أن الشركات التي سيناقش مجلس الإدارة الاستحواذ عليها (الشركات المستهدفة)، هي: «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وشركة مدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود، والساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود وشركة أوركس أكشن ريستركتد ليميتد، إضافة إلى بعض الأصول العقارية الأخرى».

وأوضحت أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الصفقة المقترحة وإصدار القرارات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

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