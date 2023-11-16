النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا» في أبوظبي فبراير 2024

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا للاستثمار، تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا»، والتي ستعقد في أبوظبي، خلال الفترة من 28 حتى 29 فبراير عام 2024، تحت عنوان «الحدود الاقتصادية الناشئة: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه بحضور شركاء إنفستوبيا، وأكثر من 75 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً ومستثمراً بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وشهد المؤتمر توقيع 8 مذكرات تفاهم بين «إنفستوبيا»، وأبرز شركائها للنسخة الثالثة، وفي مقدمهم الهيئة العامة للطيران المدني، والمنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار «سولت»، وEFG Consulting، وبنك ستاندرد تشارترد، واتحاد الصناعات الهندية، وسيتي بنك، وذلك بهدف التعاون في التنظيم.

وقال عبد الله بن طوق: «مثلت قمة «إنفستوبيا» أحد أهم مشاريع دولة الإمارات للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحفيز الاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، حيث نجحت القمة في تقديم نموذج فريد ومبتكر للفعاليات الاستثمارية العالمية، وبناء الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية، وستواصل «إنفستوبيا»، من خلال حواراتها وفعاليتها العالمية المتميزة القادمة، دورها الحيوي كلاعب مؤثر على الساحة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتوليد الفرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الربط بين مجتمعات الأعمال العالمية ودولة الإمارات، باعتبارها أحد المراكز الاستثمارية والتجارية الأسرع نمواً للعديد من الأسواق في العالم».

وخلال استعراض بن طوق النسخة الجديدة لـ «إنفستوبيا 2024»، أوضح أنها تركز على 3 محاور رئيسة، وهي «حوارات إنفستوبيا العالمية»، و«مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية»، و«إنفستوبيا ماركت بليس»، حيث يتضمن المحور الأول تنظيم الجلسات الحوارية والفعاليات، بمشاركة قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، للنقاش والتباحث حول الموضوعات الرئيسة التي تشكل النظام البيئي العالمي للاستثمار، ومنها استراتيجيات صفقات رأس المال المخاطر، وتوفير فرص العمل، وممكنات النمو لاقتصاد منخفض الكربون، والجيل الجديد للاستثمار، وكذلك فرص التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما التقنيات المتقدمة لقطاع الطيران، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الحديثة المستخدمة في سلاسل الإمداد والتوريد.

وتابع: يسهم المحور الثاني في تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين وأصحاب القرار في الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، وفي قطاعات اقتصادية محددة، في حين يركز المحور الثالث على تعزيز الاستفادة من منصة «إنفستوبيا ماركت بليس»، التي تربط رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، وتوفر أكبر قاعدة بيانات لفرص الاستثمار.

منجزات ونتائج

واستعرض بن طوق خلال المؤتمر الصحافي، أبرز المنجزات والنتائج التي حققتها «إنفستوبيا»، وذلك منذ انطلاقها في عام 2021، ومنها إقامة 8 جولات من الحوارات والنقاشات العالمية في أسواق استراتيجية بارزة، شملت نيويورك وجنيف ونيودلهي ومومباي والقاهرة والرباط وهافانا وميلانو، وتوقيع 10 شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية، كما نجحت إنفستوبيا في زيادة عدد المشاركين في فعالياتها من 800 شخص من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال في عام 2022، إلى 800 شخص في عام 2023، والوصول إلى أكثر من 350 مديراً تنفيذياً ومسؤولاً في 2023، مقارنةً بـ 200 مدير تنفيذي في 2022، وزيادة عدد الدول المشاركة من 45 دولة في 2022، إلى 58 دولة في عام 2023، و150 متحدثاً، وهو ما يعكس التنامي المستمر لإنفستوبيا في الربط بين دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

كما سلط المؤتمر الضوء على الحوارات العالمية التي ستنظمها «إنفستوبيا»، بالتعاون مع شركائها على مدار السنة، ومن أبرزها «إنفستوبيا الإمارات-الهند» في دبي، وإقامة فعالية «إنفستوبيا لندن» في مدينة لندن، وكذلك تنظيم فعالية «إنفستوبيا أوروبا»، والتي ستقام في عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو.

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