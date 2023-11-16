غرفة دبي العالمية تعزز حضورها العالمي في آسيا بافتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة اليابانية طوكيو

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تعزيز حضورها في آسيا بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيسهم هذا المكتب في تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع اليابان، وتسهيل نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان.

وتم افتتاح المكتب رسمياً مساء أمس خلال حفل خاص في طوكيو بمشاركة إيشي تاكو، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني لليابان؛ وشهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي؛ إلى جانب مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال الياباني.

ويعد مكتب طوكيو المكتب التمثيلي الـ27 للغرفة على مستوى العالم، وتم إطلاقه في إطار مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى استقطاب شركات واستثمارات ومواهب جديدة إلى الإمارة، وتمكين شركات دبي من توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية. وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي إلى إنشاء شبكة قوية تضم 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكّل افتتاح مكتبٍ تمثيلي لنا في اليابان خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية التوسع لغرفة دبي العالمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. ويأتي ذلك استكمالاً لما حققناه من خلال مكاتبنا التمثيلية الخارجية على امتداد القارات الخمس، حيث يوفر المكتب الجديد منصة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع أحد أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم».

وسيعمل مكتب طوكيو على تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية بين دبي واليابان، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية. كما سيعمل مكتب غرفة دبي العالمية على توفير الدعم الميداني اللازم للشركات اليابانية المهتمة بممارسة الأعمال في دبي، وبناء علاقات راسخة مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

وسيحرص المكتب كذلك على التعريف بالمزايا التنافسية للإمارة ومشاركة المعلومات الاستثمارية بغية مساعدة الشركات اليابانية التي تطمح بدخول سوق دبي والتوسع منها دولياً، إضافة إلى توفير فرص التواصل بين أصحاب المصلحة الموثوقين مع تقديم الشركاء المحتملين للشركات العاملة في كلا البلدين.

وبلغ عدد الشركات اليابانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 74 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بزيادة نسبتها 222% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، مما يعكس تنامي العلاقات بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان. وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع اليابان 38.8 مليار درهم (10.5 مليارات دولار) خلال العام 2022، مما يجعل من اليابان سابع أكبر شريك تجاري لدبي حول العالم.

وأسهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية العالمية في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل للشركات اليابانية التي تطمح إلى التوسع عالمياً. إذ تقدم الإمارة وصولاً سلساً إلى أكثر من 2.2 مليار مستهلك، وتعد بمثابة بوابة للشركات في اليابان ومنطقة شرق آسيا التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها وترسيخ حضورها دولياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز