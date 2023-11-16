2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 585 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 706.35 ملايين درهم و494 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 22.23 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 196.8 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.03 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.7 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 82.12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 92.02 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 63.88 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 274.15 مليون درهم منها 12 رهنا لأراض بقيمة 50.2 مليون درهم و111 رهنا لفلل وشقق بقيمة 223.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 35.5 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 27.49 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 102.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 14.95 مليون درهم.

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