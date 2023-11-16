1,717 شركة في سوق أبوظبي العالمي بنهاية الربع الثالث بارتفاع 35 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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استمر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تسجيل أداء قوي، عكسته البيانات التي تم الإعلان عنها للربع الثالث من عام 2023، والتي أشارت إلى تحقيق السوق لمعدلات نمو غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وخاصة ضمن قطاع إدارة الأصول، ودخوله الربع الأخير من العام، محققاً نتائج قوية.

وتشمل أبرز البيانات التي سجلها السوق خلال الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2022: نمو الأصول تحت الإدارة في المركز المالي الدولي بنسبة 52 % في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي بنسبة 35 %، مع ارتفاع العدد الإجمالي من 1,272 في الربع الثالث من عام 2022، إلى 1,717 شركة في الربع الثالث من عام 2023.

واستمر نمو عدد المؤسسات البارزة العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مع انضمام أسماء عالمية وإقليمية جديدة، أسست مقار لها في سوق أبوظبي العالمي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، «ساغارد» الشركة العالمية لإدارة الأصول البديلة، والتي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 14,5 مليار دولار، وشركة «تيكيهاو كابيتال»، و«إف.تي.آي للاستشارات» و«إم تو».

وارتفع حجم القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 26 %، ما يعكس زيادة في عدد الأفراد الموهوبين الذين اختاروا أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل.

وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يعكس أداؤنا الاستثنائي خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام، فعّالية ونجاح جهودنا التَحَولِية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي، باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة. وسنواصل جهودنا لتسريع زخمنا، وتعزيز دور سوق أبوظبي العالمي كمساهم رئيس في رؤية أبوظبي الاقتصادية، وأهدافها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

جدير بالذكر، أن استراتيجية النمو لدى سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، ومواءمته لأهداف تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي، والمحافظة على القطاع المالي في صميم استراتيجياته، قد مكنته من لعب دوره كمحفز لتسريع التنمية الاقتصادية الشاملة في أبوظبي.

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