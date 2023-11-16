مشروع محمد بن راشد للطيران يوقع اتفاقية مع "UUDS" الفرنسية لتدشين منشأة ثالثة بدبي الجنوب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن التوصل إلى اتفاقية مع " UUDS" الفرنسية، الشركة الرائدة في صناعة طيران الأعمال، لافتتاح منشأتها الجديدة الثالثة بدبي الجنوب.

وأقيم حفل التوقيع على هامش معرض دبي للطيران، بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب. ووقع الاتفاقية طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وجيل نيجري، الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة "يو يو دي إس UUDS"، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين للطرفين.

وستوفر الحظيرة الجديدة، التي تقع في Code F في مشروع محمد بن راشد للطيران، خدمات إدارة الطائرات والمقصورات على الجناح، وستضم مركزاً لاستكمال وتعديل مقصورات الطائرات، ومواقف لطائرات لكبار الشخصيات، ودعم الطائرات على الأرض، إضافة إلى توفير خدمات الدعم للطائرات العمودية.

وتمتلك "UUDS" أيضاً منشأة في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في دبي الجنوب، وتم تطويرها خصيصاً لخطوط تصنيع وتجميع معدات المقصورة. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة مؤخراً على طابق كامل في مجمع الموردين، أول منشأة عمودية للطيران في المنطقة، حيث توفر الشركة من خلاله خدمات تجديد وتعديل معدات المقصورة بالاعتماد على أحدث التقنيات في الصناعة.

وقال طحنون سيف: "يسعدنا تنامي شراكتنا مع "UUDS" التي ستفتتح منشأتها الثالثة في مشروع محمد بن راشد للطيران. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً على الانتعاش والطلب الكبير في قطاع الطيران والبنية التحتية والخدمات المتقدمة التي نقدمها ضمن المنظومة الشاملة لدبي الجنوب. وسنواصل القيام بمهمتنا بما يتوافق مع رؤية الحكومة طويلة المدى لجعل دبي مركزاً عالمياً للطيران".

من جانبه، قال جيل نيجري: "يسرنا الإعلان عن منشأتنا الثالثة في دبي، لنسهم في جعل الإمارة المدينة الوحيدة في العالم التي تستضيف ثلاثة من مرافقنا. إن هذه المنطقة تزخر بإمكانات هائلة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية التوسع التي ننتهجها. وفي هذه المناسبة، نتقدم بالشكر إلى فريق مشروع محمد بن راشد للطيران على دعمهم لتحقيق خططنا للنمو".

وتعتبر "UUDS" مركز خدمة متكاملاً لاستكمال المقصورات وتعديلها، وتحمل الشركة جميع الشهادات الرئيسية من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والهيئة العامة للطيران المدني. وتوفر الشركة خدمات التصميم وإصدار الشهادات والتصنيع والصيانة وتنفيذ خدمات الطائرات وحلول الابتكار والتكنولوجيا والحلول الصديقة للبيئة مع تقييم التأثيرات البيئية.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرص إستثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز