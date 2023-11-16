اقتصادية الشارقة تستقبل وفداً من مجلس تطوير الصناعة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد سيف مدير إدارة التمكين والابتكار الصناعي، ومريم المهيري مهندس صناعات.

وذلك في إطار التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ولتعزيز النمو الصناعي في الدولة وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الصناعية.

وبحث الطرفان عدداً من الأمور المشتركة، حيث تم التطرق إلى ممكنات وحوافز القطاع الصناعي في الدولة، وكيفية تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع الصناعي في الدولة، والتي تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.

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