«الفجيرة للموارد الطبيعية» تشارك باجتماعات «التعاون الصناعي» بالسعودية

المصدر: الرياض - البيان

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شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي في المملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشاركت المؤسسة في برنامج ورشة عمل التكامل في سلاسل الصناعات والمنتجات المعدنية وخريطة الاستثمارات التعدينية، حيث استعرضت الورشة سلاسل أبرز الصناعات والمنتجات التعدينية، وبحثت أوجه التكامل بين القطاع الخاص الخليجي ذي العلاقة بقطاع التعدين والصناعات والمنتجات المعدنية والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص والحلول المقترحة.

وأكد المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية أهمية المشاركة في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي التي تجمع نخبة من أقطاب الصناعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، وفي إطار جهود المؤسسة الرامية للترويج لبيئة الأعمال المتميزة والفرص التعدينية الواعدة التي تزخر بها إمارة الفجيرة.

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