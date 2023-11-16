اللجنة الاقتصادية الإماراتية الهولندية تستكشف الفرص الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً اقتصادياً من الإمارات في زيارة رسمية إلى المملكة الهولندية لحضور الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا، والذي انعقد في لاهاي، وضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص. ويسعى المشاركون لمواصلة العمل المشترك بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار. وركز الاجتماع على استكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.

وتأتي الزيارة في أعقاب اللقاء الرسمي الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومارك روته، رئيس وزراء هولندا، في زيارته الرسمية إلى الدولة في سبتمبر الماضي، حيث بحثا معاً الفرص المتاحة في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطاقة والبيئة.

وركزت النقاشات التي جرت في الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا، بحضور ممثلي الجانبين، على سبل توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين والبالغة قيمتها 20 مليار دولار، ومستجدات الاتفاقيات الأخيرة لتطوير الهيدروجين الأخضر وتصنيع البطاريات الخضراء والمحركات الكهربائية، كما تطرقت إلى زيادة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، إذ تعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسة للمنتجات الزراعية الهولندية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما تعد واحداً من أكبر مستوردي المعدات الزراعية الهولندية.

وفي الزيارة عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعات ثنائية مع ليــزيا شغينامخا، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، وميشيل سويرز، نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية، أشاد فيها بالازدهار التجاري بين الدولتين الصديقتين، إذ تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3 مليارات دولار في النصف الأول من سنة 2023، بزيادة 20% على الفترة نفسها من سنة 2022، وبزيادة 40.3% على النصف الأخير من سنة 2022.

وفي كلمته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، قال معالي ثاني الزيودي: تعد هولندا شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، إذ تمثل ما يقرب من ثلث مجمل صادرات الإمارات إلى الاتحاد الأوروبي، كما تعد هولندا شريكاً مهماً لدولة الإمارات في رحلتنا نحو مستقبل مستدام، ويوجد أكثر من 350 شركة هولندية تعمل في دولة الإمارات، تنشط في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والطاقة وإنتاج الغذاء.

وفي سياق متصل، عقد ثاني الزيودي اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن الشركات الرائدة من الجانبين بهدف تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص. وبحث اللقاء فرص تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، والفرص الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وحلول النقل الذكية إضافة إلى تنمية المشروعات المشتركة في الخدمات اللوجستية.

والتقى الزيودي والوفد الاقتصادي أيضاً مجموعة من المسؤولين التنفيذيين لعدد من الشركات الهولندية الرائدة، وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى شركة بريفا لأتمتة المباني الذكية وتكنولوجيا الزراعة الداخلية.

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