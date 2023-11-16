عروض الفرصة الأخيرة في ختام مهرجان «ديوالي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم، اليوم، فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي»، التي أسعدت الكثيرين في مختلف أرجاء مدينة دبي. وتتيح الفرصة الأخيرة اليوم تجربة قوائم الطعام المستوحاة من المهرجان، والدخول في السحوبات للحصول على فرص الفوز.

وهناك فرص كبيرة في اليوم الأخير من مهرجان الأضواء «ديوالي» للاستمتاع بالعروض الخاصة والفوز بجوائز في مراكز التسوق في جميع أنحاء دبي، حيث يمكن زيارة فستيفال سيتي مول للاستمتاع بتجربة تسوق رائعة، فعند إنفاق 300 درهم أو أكثر في المول، سيحصل المتسوقون على فرصة الفوز بـ 100 غرام من الذهب.

كما لا يمكن تفويت الفرصة الأخيرة للاستفادة من عروض المهرجان مع مجموعة دبي للمجوهرات، التي تمنح السعادة للفائزين الثلاثين المحظوظين، الذين سيحصل كل منهم على 5,000 درهم. وتوفر مجموعة مراكز التسوق في دبي فرصاً كبيرة للفوز خلال مهرجان الأضواء ديوالي، حيث يمكن التسوق بمبلغ 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة للحصول على رمز الاستجابة السريعة للدخول في السحب والفوز بعملات ذهبية عيار 24 قيراطاً بقيمة إجمالية تبلغ 100.000 درهم.

وسيكون هناك 20 فائزاً، فيما سيحصل كل منهم على عملة ذهبية بقيمة 5000 درهم. كما يجب عدم تفويت فرصة تذوق النكهات الهندية الأصيلة، حيث تقدّم مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة أفضل أطباقها، التي تتيح تذوّق النكهات الهندية الأصيلة المحضرة بعناية وخبرة في المطاعم المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مطعم أمارا، والقرية العالمية، وبنجاب جريل دبي، ويمي دوسا، وجعفر بهايس دبي وغيرها الكثير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز