«بروڤن سولوشن» تعزز خدمة العملاء بإمكانات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بروڤن سولوشن، المزود لحلول التقنيات المتطورة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، عن إطلاق روبوت المحادثة المبتكر باللغة العربية هابوت، والذي يتميز باعتماده على الذكاء الاصطناعي وعدم الحاجة إلى البرمجة، حيث سيعزز خدمات العملاء في الأسواق المتحدثة باللغة العربية. تم تصميم هابوت بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة لا تحتاج للبرمجة، مع قدرات المعالجة اللغوية الطبيعية، ليتيح للشركات بناء واستخدام روبوتات المحادثة الخاصة بها دون أي خبرة مسبقة في مجال البرمجة.

وقال أحمد صبري، مدير الذكاء الاصطناعي لدى بروڤن سولوشن: «لاحظنا فجوة واضحة في الأدوات المهيأة للتعامل باللغة العربية بمختلف لهجاتها. لذا، انصبّ تركيزنا الأساسي أثناء تطوير هابوت على تلبية متطلبات المتحدثين باللغة العربية في دول الخليج العربية والمنطقة بأكملها».

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