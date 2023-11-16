«بن غاطي للتطوير» تسلم مشروع «لونا» في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت بن غاطي للتطوير، بدء تسليم مشروع «بن غاطي لونا» الذي يضم 207 وحدات سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير المهندس محمد بن غاطي أن السوق العقاري في دبي يمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، متوقعاً استمرار هذا الانتعاش لعدة أسباب بفضل إجراءات القيادة الرشيدة وقوانين منح الإقامة والجنسية، وتعزيز ملكية الأجانب بنسبة 100%، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية.

وأشار إلى أن الشركة سلمت نحو 25 برجاً بواحة دبي للسيليكون، و3 أبراج في دبي لاند، و3 أبراج بمنطقة الجداف، وبرجين في منطقة الخليج التجاري. وتخطط الشركة لتسليم 7 مشاريع حتى نهاية العام.

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