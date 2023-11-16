«منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» ينطلق 22 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» انعقاد الدورة العاشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» في 22 نوفمبر الجاري بـ«مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «السياحة المستدامة: مسارات نوعية ترسم آفاق المستقبل».

وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والذي يشارك بكلمة ضيف الشرف خلال افتتاحية المنتدى، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وممثلي من «المجلس العالمي للسياحة المستدامة» المنبثق من الأمم المتحدة.

وقال خالد المدفع: «يمتلك المنتدى رؤية واضحة تسعى لترسيخ مكانته على ساحة النقاشات التي تؤثر في صناعة السفر والسياحة وتشكّل مستقبلها، وفي الوقت نفسه دعم توجهات الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز جهود الاستدامة في مختلف القطاعات وعلى رأسها السياحة، ومع استعدادنا لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى، نفتح المجال لنقاشات دوليّة متخصصة حول حاضر السياحة المستدامة ومستقبلها».

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