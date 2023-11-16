سوق دبي المالي ينظم مؤتمر المستثمرين في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي عن تنظيم نسخته الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك، بالتعاون مع جي بي مورغان، خلال الفترة 20 إلى 21 نوفمبر 2023، وهي النسخة الرابعة من مؤتمر المستثمرين العالميين لهذا العام بعد النجاح الكبير الذي شهدته المؤتمرات السابقة في لندن وسنغافورة.

ويهدف هذا المؤتمر إلى إتاحة فرصة فريدة للمستثمرين العالميين للتواصل مع الشركات البارزة التي تتخذ من دبي مقراً لها، ولاستكشاف آفاق الاستثمار الواعدة في دولة الإمارات، وتأكيداً على حرص سوق دبي المالي وجهوده المستمرة للتوسع بنطاق الوصول إلى المستثمرين العالميين مع تسليط الضوء على قوة أسواق رأس المال في دبي.

وستشمل الفعاليات البارزة لمؤتمر المستثمرين الدوليين في نيويورك اجتماعات مباشرة مع المؤسسات الكبرى الرائدة في دبي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، وسوق دبي المالي، ودو، وبنك دبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإمباور، وسالك، وتعليم، والأنصاري للخدمات المالية. وستقدم هذه الشركات المؤثرة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ذات التأثير الكبير على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسعدنا التعاون مع جي بي مورغان في النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك، والتي تتزامن مع مرحلة انتقالية يشهدها القطاع الاقتصادي في دبي مع نمو استثنائي وفرص استثمارية وفيرة. ونعتقد أن هذا المؤتمر يتيح فرصة لا تقدر بثمن أمام المستثمرين للتواصل والتعامل بشكل مباشر مع الشركات الرائدة في المنطقة باعتباره منصة حصرية تتيح لهم الاطلاع على أحدث وتوفر لهم رؤية معمقة للمشهد الاقتصادي، وتمكنهم من استكشاف آفاق الاستثمار الواعدة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع، بما يجعل من هذا المؤتمر فرصة فريدة لإثراء تجاربهم وخبراتهم».

وخلال عام 2023، عززت دبي مكانتها على الصعيد المالي العالمي من خلال الأداء القوي لسوق دبي المالي، والذي نجح في استقطاب عدد متزايد من المستثمرين الأجانب، مما ساهم في الحفاظ على الزخم الإيجابي للسوق. حيث استقطب سوق دبي المالي خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام 35.357 مستثمراً جديداً تبلغ نسبة الأجانب بينهم 72%. وهناك أيضاً توجه ملحوظ بين هذه الفئة من المستثمرين نحو تعزيز نشاطهم في السوق الثانوية بنسبة ارتفعت إلى 47%، حيث تصل حصتهم الآن إلى 20% من إجمالي القيمة السوقية.

وسلط حامد علي الضوء أيضاً على جاذبية أسواق رأس المال في دبي، قائلاً: «شهدنا خلال العامين الماضيين طفرة ملحوظة في مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال في دبي، وذلك بفضل النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر المستثمرين العالميين. كما سجل سوق دبي المالي أداءً ممتازاً خلال عام 2023، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 25%، متفوقاً بذلك على نظرائه من المؤشرات العالمية، ومعززاً مكانته بين المؤشرات الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك هو ما يسعى إليه المستثمرون الذين يبحثون عن أسواق تتيح لهم تحقيق عوائد كبيرة، وتمكنهم من الاستثمار في أصول عالية الجودة».

وتجدر الإشارة إلى إعلان سوق دبي المالي أخيراً عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 109% في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وقد تعزز هذا الأداء القوي للسوق بفضل المشاركة المتزايدة للمؤسسات الاستثمارية، والتي استحوذت على حصة كبيرة بلغت 56% من إجمالي قيمة التداول.

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