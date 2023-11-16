18.6 مليون درهم أرباح «سلامة» في 9 أشهر بارتفاع 19 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 18.6 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة 19 % عن صافي الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 15.6 مليون درهم.

وسجلت الشركة نمواً كبيراً في إيراداتها بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 824.3 مليون درهم، مقارنة بـ 679.0 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة الحضور المتميز لشركة سلامة في السوق، وتنفيذها الناجح لمبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك تركيزها الدائم على تعزيز أقساط التأمين المكتتبة، ومواصلة تطوير قدراتها الرقمية، وتوسيع محفظتها من العملاء، وتوسيع قنوات التوزيع من خلال إبرام شراكات جديدة.

وارتفع الدخل الاستثماري للمساهمين إلى 65.9 مليون درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً يعكس مسار نمو الشركة. كما ارتفع إجمالي الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 3.596.6 ملايين درهم، مقارنة مع 3.588.8 ملايين درهم في الربع السابق.

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: «حققت شركة سلامة نمواً استراتيجياً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، عبر مزجها بين المرونة وعمليات التوسع المدرة للربح، مدعومة بالابتكار والقدرة على التكيف مع متغيرات السوق. وقد كان لاستثماراتنا في توسيع شبكتنا، وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا، وإقامة شراكات جديدة، دور محوري في تقديم قيمة مجزية لعملائنا المتمرسين تكنولوجياً. وتأكيداً على التزامنا بالتوطين، فإننا نواصل العمل على تنمية المواهب المحلية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وبالتوازي مع مساهمتنا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي القوي للدولة. ويعد هذا النهج عنصراً محورياً من رسالتنا المتمثلة في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة لدينا، مع رعاية وتطوير قوة عاملة تعكس التراث الغني والمستقبل الطموح لدولة الإمارات».

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