10.7 ملايين درهم أرباح «أمان» في الربع الثالث بزيادة 270 %

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع (أمان)، نتائج مالية جيدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023. وأعلنت شركة أمان للتأمين أنها سجلت صافي أرباح قدره 10.7 ملايين درهم، بنسبة زيادة قدرها 270% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، والتي سجلت خسارة قدرها 6.3 ملايين درهم في ذلك الوقت.

وأشار الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة أمان للتأمين، إلى أن حقوق المساهمين في الشركة تحسنت منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث ارتفعت 17% كما في 30 سبتمبر 2023 إلى 92 مليون درهم ، من 78.5 مليون درهم.

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