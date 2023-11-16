«كيرني»: 57 % من قادة الأعمال يؤكدون ضرورة تجديد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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كشفت دراسة حديثة أجرتها «كيرني»، العالمية في مجال الاستشارات الإدارية، عن أن أكثر من نصف قادة الأعمال (57%) في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقدون بضرورة التركيز على التجديد في جميع جوانب نظام أعمالهم، ولاسيما في جانبي الثقافة التنظيمية وسلاسل التوريد. تعكس هذه النتائج الاتجاه العالمي نحو تعزيز ممارسات الأعمال المتجددة؛ إذ تعمل في الوقت الحالي 43% فقط من الشركات في العالم بفاعلية باستخدام التجديد في أعمالها، مما يشير إلى ضرورة زيادة الجهود لتحقيق تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه.

ووفقاً لتقرير «التجديد: لمستقبل يناسب الجميع» الصادر حديثاً عن شركة كيرني، والذي استطلع آراء 800 من قادة الأعمال حول العالم، يعتقد 99% من قادة الأعمال العالميين أن التحول إلى أعمال متجددة ضرورة ملحة. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التوجيه بشأن هذا النموذج الجديد، حيث أفاد 43% فقط منهم بأن شركاتهم تعمل بهذه الطريقة بفاعلية. وهذا يشير إلى وجود فجوة كبيرة في هذا المجال، تتطلب جهوداً كبيرة لسدّها.

في المقابل، أفادت 40% فقط من الشركات بأنها نفذت ثقافة التجديد بشكل فعال، بينما قالت 45% إنها تدير بالفعل سلاسل توريد متجددة.

ومع ذلك، هناك اختلاف في وجهات نظر قادة الأعمال؛ إذ يعتقد 48% من الرؤساء التنفيذيين أن شركاتهم تنفذ ممارسات الأعمال المتجددة بشكل فعال، في حين يرى 58% من الرؤساء التنفيذيين للعمليات أن هناك المزيد من الجهود التي يتعين بذلها في هذا الصدد.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن التجديد في الأعمال يؤثر بشكل كبير في أسلوب القيادة لدى قادة الأعمال حول العالم؛ حيث يرى أقل من 2% من الرؤساء التنفيذيين أنه لا حاجة لدمج التجديد في قيادتهم، بينما يرى 47% منهم أنهم يقومون بذلك بشكل فعال. ويعكس ذلك وجود فجوة كبيرة في الآراء بين قادة الأعمال حول هذا الموضوع، والتي تستحق التوقف عندها.

وجاءت نتائج الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي: يعتقد 57% من قادة الأعمال أن هناك ضرورة إلى تحسين ممارسات التجديد في أعمالهم، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 56%. كما يرون أن هناك فرصاً كبيرة للتجديد في جوانب الثقافة التنظيمية (72% مقابل 57% عالمياً)، وسلاسل التوريد (70% مقابل 60% عالمياً)، والبيانات والتحليلات (64% مقابل 52% عالمياً). تؤكد هذه النتائج التزام دولة الإمارات بتبني مبادئ التجديد في الأعمال، حيث حققت 45% من شركاتها تقدماً لافتاً في تشغيل سلاسل توريد متجددة. وهذا يعكس الوعي المتنامي والالتزام القوي بين الشركات في الإمارات تجاه تبني ممارسات مستدامة ومتجددة في مجال الأعمال.

وعلى الرغم من أن 92% من قادة الأعمال يؤمنون بمسؤولية الشركات في خلق «مستقبل يناسب الجميع»، إلا أن استطلاع كيرني كشف أن قطاع التجزئة يتفوق على القطاعات الأخرى في تحقيق هذا الهدف؛ إذ تعمل أكثر من نصف شركات التجزئة (53%) بطريقة متجددة، في حين تقوم أكثر من ثلث هذه الشركات (35%) بذلك بفاعلية كبيرة. ويرجع ذلك جزئياً إلى استخدامها للتكنولوجيا للمساعدة في تقليل هدر الموارد والطاقة.

على سبيل المثال، يتبنّى قطاع الطاقة أيضاً نهجاً متجدداً لتحقيق الاستدامة؛ حيث أفاد 46% من قادة الأعمال في هذا القطاع بأنهم يطبّقون ممارسات التجديد في أعمالهم بفاعلية كبيرة. كما يرى القادة في هذا القطاع أن الفرصة الأكبر للتجديد لا تكمن في إجراء تغييرات في سلاسل التوريد فحسب، بل في إجراء تغييرات منهجية على نموذج أعمالهم، بما يضمن الاستفادة من رؤية مسؤولة ومتعمقة للتحليلات الحديثة.

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