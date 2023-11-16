«ميرال» تطلق مشروع توسعة «ياس ووتروورلد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ميرال، لتطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، أمس، توسيع ياس ووتروورلد على جزيرة ياس لتشمل مساحة إضافية تبلغ 16,900 متر مربع، في إطار استجابة المجموعة لتزايد إقبال الزوار على الوجهة من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتعتزم ميرال استكمال عمليات البناء والتوسعة في عام 2025، حيث تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20% من خلال إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 60.

وستحتضن مدينة الألعاب المائية المميزة عند افتتاحها 3.3 كيلومترات من المنزلقات الجديدة التي ستتضمن أعلى منزلق مائي في دولة الإمارات، وأول لعبة ترفيهية مائية ضمن مجمع منزلقات مائي في منطقة الخليج العربي، تقدم تجربة مفعمة بالمغامرة والحماس من خلال الانزلاق عن ارتفاع 15 متراً لأكثر من 20 ضيفاً في وقت واحد. وتعتزم ياس ووتروورلد إطلاق مغامرة جديدة تحت اسم «المدينة المفقودة».

وتشتمل مزايا التوسعة الجديدة إضافة ركن مشروبات عائم وتجربة حماسية لركوب القارب ومنزلقات مغلقة للسباقات وجولات عائلية بالقارب، مع التحديات المائية الشيقة.

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