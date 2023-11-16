مؤشر سوق دبي يتماسك عند مستوى 3960 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«أمانات القابضة» على 38.2% من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 397.9 مليون درهم، في تداولات أمس، بسيولة جاوزت 152 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي بدعم أسهم العقار والبنوك وأغلق المؤشر عند 3960.77 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.31%.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 88.9 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مرتفعاً 0.43%، ليغلق عند 6.97 دراهم.

وقاد سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي، وارتفع بـ6.9%، وصعدت في سوق دبي أسهم «ديار للتطوير» 3.7%، و«إعمار للتطوير» 1%، و«الأنصاري للخدمات المالية» 0.9%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.57%، و«دبي الإسلامي» 0.18%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.4 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 178.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 170.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.38% إلى مستوى 9565.76 نقطة، بمكاسب 14 مليار درهم.

وشهد سوق أبوظبي ارتفاع أسهم «أسمنت الخليج» 5.9%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 5.3%، و«حياة للتأمين» 5%، و«أي دي سي كوربوريشن» 4%، و«أبوظبي الأول» 0.9%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 236 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 98.3 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 74.6 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة قاربت 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و397.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 361.45 مليون سهم عبر تنفيذ 22.3 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة 3.547 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.878 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و668.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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