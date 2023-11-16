استمرار إيقاف تداول أسهم «شعاع كابيتال» لعدم الإفصاح عن البيانات المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة شعاع كابيتال لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري. وأضاف السوق في بيان أنه تم إيقاف التداول أيضاً على عقود المشتقات المرتبطة بالشركة.

يشار إلى أن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال اعتمد خلال اجتماعه الثلاثاء، البيانات المالية الموحدة والمراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث كان من المقرر الإعلان عنها الثلاثاء، غير أنه لم يتم ذلك، وقد تم تأجيل مؤتمر المحللين الذي يناقش النتائج.

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