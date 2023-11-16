«واو ريزورت» و«ماريوت» تطلقان منتجعاً ومشروعاً سكنياً في جزيرة المرجان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة «واو ريزورت» وماريوت الدولية، تعاونهما لإطلاق منتجع فاخر ومشروع سكني متميز في جزيرة المرجان، وهي إحدى الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في رأس الخيمة. وسيتم تطوير المشروع تحت العلامة التجارية الفاخرة جي دبليو ماريوت.

ومن المقرر افتتاح المشروع أواخر عام 2026، ليمثل أول ظهور لشركة «واو ريزورت»، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، بالإمارات، حيث تنقل تراثها الممتد لـ 25 عاماً في مجال العقارات إلى رأس الخيمة. ووقّعت «واو ريزورت» و«ماريوت الدولية»، تعاونهما في جزيرة المرجان، بحضور المهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أنور علي أمان وبوبندر «بروس» باتل، الشريكين المؤسسين لـ «واو ريزورت».

ويقع ذلك في مشروع التطوير الرئيس لجزيرة المرجان، ويضمّ 524 وحدة سكنية، تضم مجموعة مختارة من المرافق السكنية، إضافةً إلى 300 غرفة ضيوف ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترف، بما في ذلك 7 مطاعم، وسبا ومسابح.

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