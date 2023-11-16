«بيانات» و«الياه سات» توسعان نطاق برنامج الأقمار الصناعية لرصد الأرض

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بيانات، المزود لحلول الجغرافيا المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات أمس توسيع برنامجهما الفضائي الطموح لرصد الأرض، عبر رفع عدد الأقمار الصناعية التي تستخدم تقنية الرصد الراداري من خمسة إلى سبعة أقمار ضمن هذا البرنامج المشترك.

وستُمكِّن زيادة عدد هذه الكوكبة من الأقمار الصناعية المدعومة بالتكنولوجيا والتدريب والخبرة التي يقدمها شريك البرنامج، شركة ICEYE، لتطوير الأقمار الصناعية التي تستخدم تقنية الرصد الراداري، بيانات والياه سات من تقديم صور عالية الوضوح وشبه فورية للأحوال الجويّة على الأرض في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لتوفير خدمات أفضل لعملائهما المحليين والدوليين وتزويدهم بمعلومات جغرافية مكانية متقدمة، كما يمكن للصور التي يتم التقاطها باستخدام هذه التقنية المعتمدة على إشارات الرادار بدلاً من الضوء في هذا النوع من الأقمار الصناعية؛ توفير مراقبة مستمرة لمواقع محددة على سطح الأرض ليلاً ونهاراً، ومن دون التأثر بالغيوم وعدة مرات في اليوم، ما يمكّن العملاء من الحكومات والشركات من رصد التغيرات التفصيلية على سطح الأرض.

وتشمل التطبيقات النموذجية لعمل تلك الأقمار على سبيل المثال تحديد التسربات النفطية؛ ومراقبة الأنشطة البحرية، والصيد غير القانوني أو التعدي على المناطق الإقليمية؛ وأنشطة المراقبة في الموانئ.

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