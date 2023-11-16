«كيو للعقارات» تمنح «تروجان للمقاولات العامة» عقداً بـ 584 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة كيو للعقارات، التابعة لشركة كيو القابضة، منح عقد بناء 110 منازل تاون هاوس، و302 فيلا متلاصقة، تم بيعها بالكامل في المرحلة الأولى من مشروع ريم هلز، لشركة تروجان للمقاولات العامة، وبتكلفة 584 مليون درهم.

ويقع مشروع ريم هلز في قلب العاصمة أبوظبي، وهو أول مجمع مسوّر في جزيرة الريم. وقال ماجد عودة الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: يُعدُّ منح هذا العقد خطوة مهمة أخرى لاستكمال هذا المشروع الفاخر، كما أنه يأتي في إطار التزمنا الثابت بالخطة الزمنية للمشروع.

وقال محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: سعداء بالحصول على عقد بناء الفلل المتلاصقة، ومنازل التاون هاوس الفاخرة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع ريم هلز، وسيبدأ العمل الشهر القادم.

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