شراكة بين «يوتيكو» و«شاندونغ تيانيي» الصينية

المصدر: دبي - البيان

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تبحث شركة «يوتيكو» وشركة «شاندونغ تيانيي» للكيماويات في الصين، عن الدخول في شراكة لتنفيذ مشروع مشترك رائد في مجال الاقتصاد الدائري لاستخراج المواد الكيميائية الصناعية من نفايات مياه البحر، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج لإعادة تدوير مياه البحر الناتجة عن محطات تحلية المياه.

وذكرت «يوتيكو» أن المشروع سيقام في رأس الخيمة على مساحة تُقدر بنحو 20,000 متر مربع بتكلفة استثمارية 160 مليون درهم، حيث سيتم تطوير المشروع المشترك بجوار مباني شركة «يوتيكو».

ويمهد هذا المشروع الرائد في مجال صناعة الطاقة المتجددة في المنطقة، الطريق للابتكار في تحويل مخلفات مياه البحر الناتجة عن محطات تحلية المياه. ويتمتع المشروع بأهمية خاصة في منطقة الخليج، والتي تسهم عالمياً بأكبر نسبة من مخلفات مياه البحر الناتجة عن عملية تحلية مياه البحر، مما يؤثر سلباً على البيئة البرية والبحرية.

وقال حسين اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يوتيكو»: «نحن أيضاً فخورون بالإعلان عن المشروع خلال فترة ازدياد الاهتمام بالاستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع إقامة الإمارات لمؤتمر «كوب 28»».

وستقوم الشراكة باستخراج البروم وحمض الهيدروبروميك الذي تم معالجته بشكل كبير من مخلفات مياه البحر المركزة من محطات تحلية المياه التابعة لشركة يوتيكو، لإنتاج منتجات نهائية من بروميد الكالسيوم وبروميد الصوديوم، والتي تحظى بطلب كبير للاستخدامات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال لي ماو آن، رئيس شركة «شاندونغ تيانيي» للكيماويات: «سيساعد هذا المشروع في الحفاظ على البيئة البحرية، من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات تُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، ولن تكون ضارة بالحياة البحرية عند إعادتها مرة أخرى إلى البحر».

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