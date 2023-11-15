«تحكيم» يسلط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الإفلاس والتحكيم

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، بالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، في مركز دبي المالي العالمي على هامش فعاليات «أسبوع دبي للتحكيم»، جلسة نقاشية خاصة بعنوان «التحكيم والإفلاس»، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الإفلاس والتحكيم، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز بما يتماشى مع معايير التحكيم الدولي.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية قدمتها الدكتورة أسماء الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية في مركز تحكيم، استعرضت خلالها دور المركز والخدمات التي يقدمها وآليات العمل المتبعة في معالجة القضايا التحكيمية التي تعرض على المركز في مختلف القطاعات.

مؤكدة على رسالة المركز القائمة على تقديم خدمات التحكيم التجاري الدولي بشكل معرفي مبتكر مستدام قائم على الاستثمار الأمثل للمواهب والموارد المتاحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمجتمع الأعمال، وتقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة والدولة ككل.

وشارك بالجلسة التي ناقشت قانون الإفلاس في الإمارات بالنسبة للأفراد والشركات، والتي أدارها ناصيف أبو ملهب، عضو اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والشريك الرئيسي بشركة كلايد آند كو في الشرق الأوسط، المحامية نيكولا جاكسون، المدير القانوني لشركة كلايد أند كو، المحامي محي الدين البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة قاف للاستشارات القانونية، والمحامي روبرت سليوينسكي.

وناقش المشاركون في الجلسة إجراءات الإفلاس وكيف يمكن للتحكيم الدخول بهذه القضايا، إذ تعتبر قضية الإفلاس من المواضيع الشائكة والحديثة على القانون الإماراتي بكون قواعد الإفلاس تحتم أن جميع الدعاوى المتعلقة بالمدين يتم النظر بها وبحثها وحل النزاع عليها من خلال جانب واحد وهو المحكمة.

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