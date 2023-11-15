الحفاظ على العملاء أولوية للشركات التي تسعى للنمو في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد هيتارث باتيل، نائب رئيس «ويب انجيج» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإداري للشركة في دولة الإمارات أن الحفاظ على العملاء يعد أولوية أساسية للشركات التي تسعى للنمو في الإمارات، مشيراً إلى أن الرقمنة النموذجية في دولة الإمارات، مدفوعة بأحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، أدت إلى تهيئة المشهد لظهور العلامات التجارية.

وقال إن الحفاظ على العملاء لم يحظ بهذه الأهمية حتى ظهور عروض القيمة التي أطلقها المنافسون والشركات الجديدة، وساهم انتشار الرقمنة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في تعزيز الحاجة إلى التركيز على الحفاظ على العملاء في ظل الأمثلة التي تشير إلى أن تكلفة الاستحواذ على عملاء جدد أعلى كثيراً من تكلفة الحفاظ عليهم، ومن أبرزها نجاح الشركات التي تركز على الحفاظ على العملاء بتعزيز أرباحها. وساهمت هذه التطورات في ظهور مجموعة من المفكرين الذين يحثون على الحفاظ على العملاء، والذين من المتوقع أن يحضر بعضهم فعالية EngageMint في دبي، أكبر فعالية للتفاعل مع العملاء والحفاظ عليهم في آسيا، والتي تستضيفها WebEngage.

وقال هيتارث باتيل: «تأتي فعالية EngageMint بدبي في أعقاب النجاح الكبير للدورة السابقة في الرياض، والتي جمعت الرؤساء التنفيذيين لشؤون تجربة العملاء والمسوقين والمسؤولين التنفيذيين في أبرز المؤسسات الرائدة للتعمق في موضوع الحفاظ على العملاء بالاعتماد على مجموعة من دراسات الحالة المحلية. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة على مستوى الحضور من قطاعات متنوعة، مثل البيع بالتجزئة، والأغذية والمشروبات، والسفر، والإلكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، والقطاع العام. وسلط المشاركون الضوء على أهمية الحفاظ على العملاء في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات الأعمال مثل الشركات العائلية والهيئات الإدارية». وأكد هيتارث أن الإقبال الكبير والإيجابي على فعالية EngageMint، المؤتمر المعني بالحفاظ على العملاء، يشير إلى التوجه الهيكلي الجديد في المنطقة.

وبناءً على تجاربه الشخصية في WebEngage، يوضح هيتارث باتيل: «لا يشكل اقتصاد جذب الانتباه تحدياً على الصعيد البشري، بل تتجلى مشكلته الحقيقية على نطاق الآلة. وبالتالي، يجب أن تتجه العلامات نحو الاستفادة من حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاء التسويق وتتحسين القدرات البشرية. وتتمثل الفكرة الرئيسية في بناء نماذج تسويقية تواكب المتطلبات المستقبلية ويمكنها تصحيح المسار ومساعدة العلامات التجارية في الحفاظ على مرونتها وأعلى مستويات التنافسية، لا سيما في ظل الانتشار المستمر للبيانات». وتعمل الشركة المتخصصة بحلول البرمجيات كخدمة على تقديم خدمات تتعلق بتحليلات الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة ومصممي التفضيلات وتنسيق الحملات، وغيرها من الأدوات، من خلال نظام التشغيل المتكامل للحفاظ على العملاء، مما يوفر للشركات حلاً شاملاً وفعالاً من حيث التكلفة. وأكد هيتارث أهمية تبني المكاتب العائلية والهيئات في القطاع العام تقنيات الحفاظ على العملاء.

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