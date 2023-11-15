«طيران الرياض» تختار لوفتهانزا شريكاً لدفع الابتكار في الرقمنة والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجوي الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في قطاع النقل الجوي، توقيعها عقد شراكة في معرض دبي للطيران مع شركة أنظمة لوفتهانزا، أكبر مزود أوروبي لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع الطيران، لتزويد الناقل الجوي بمجموعة تشغيلية متكاملة تشمل عدداً من الحلول والخدمات.

وقال بيتر بيلو، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة طيران الرياض: «يعد تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة هدفاً رئيسياً لطيران الرياض، حيث ستساهم الإمكانات الفريدة لحلول شركة أنظمة لوفتهانزا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من توفير الوقود والكربون باستخدام أنظمة Lido Flight 4D و NetLine المتكاملة، وستعزز المزايا التي توفرها تلك الأنظمة من قدرتنا على خفض استهلاكنا للوقود وتقليل انبعاثاتنا من الكربون وتوجيه عملياتنا بشكل أكثر فعالية. نحن نسعى من خلال تبنينا لهذه الأنظمة إلى إبراز الكيفية التي سيتمكن بها كل فرد في طيران الرياض من تتبع بصمته الكربونية رقمياً ومدى مساهمته في تقليل التكاليف، وستكون مجموعة العمليات السحابية من شركة أنظمة لوفتهانزا بمثابة نقطة انطلاق نحو ريادتنا الرقمية تحقيقاً للاستدامة في مجال الطيران».

كما أضاف: «باعتبارنا شركة طيران تتبنى أحدث التقنيات الرقمية، فإننا بحاجة إلى تعزيز الحلول التكنولوجية الفعالة التي تمكننا من إدارة عملياتنا بطريقة مستدامة، حيث تأتي هذه الاتفاقية مع شركة أنظمة لوفتهانزا لتؤكد جهودنا المتواصلة نحو إطلاق أولى رحلاتنا في العام 2025، ونعدها أساساً جوهرياً لبلوغ عملياتنا التشغيلية وجاهزيتنا الكاملة».

وقال توماس ويتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة لوفتهانزا: «نحن متحمسون لدعم طيران الرياض خلال رحلتها الطموحة لإطلاق عملياتها في العام 2025، فمن خلال شراكتنا الوثيقة مع الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، فإننا سنواصل إجراء تحسينات وتطويرات متواصلة على أنظمتنا التشغيلية المتكاملة، وسنسعى للتوسع بخدماتنا وعملياتنا في منطقة الشرق الأوسط».

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