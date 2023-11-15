هيئة الطيران المدني وجامعة أبوظبي تطوران برنامج دراسات عليا في «سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023، وتنص المذكرة على التعاون على تطوير برنامج للدراسات العليا في «سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية» بشكل مشترك.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة العلمية والمهارات العملية، وتشجيع مشروعات التدريب والبحث العلمي، وتعزيز الروابط والتعاون في ما بين الوسط الأكاديمي ومجتمع الطيران المدني.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إننا نهدف من هذه الشراكة إلى تمكين وتأهيل الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران لمواكبة التطور المستمر في صناعة الطيران والتعرف إلى التقنيات التكنولوجية الجديدة في هذه الصناعة الحيوية، وسيعمل هذا التعاون على دمج الخبرات الأكاديمية والعملية معاً ما سيخدم جهود الدولة في ترسيخ مكانتها وريادتها في علوم سلامة الطيران وعلوم التحقيق في الحوادث الجوية على مستوى العالم.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن هذا التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني تعاون يترجم حرصنا الكبير على تحقيق تأثير ملموس في مجالي التعليم والتدريب للعاملين في قطاع الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، وكذلك توظيف الخبرات المشتركة للجانبين بما يعزز مهارات الطلبة ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ومركزها عالمياً في سلامة الطيران وعلوم التحقيق في حوادث الطيران.

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