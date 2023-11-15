مشروع مشترك بين صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية و«دروناميكس»

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات وشركة الطيران المتخصصة في مجال طائرات الشحن من دون طيار «دروناميكس»، توقيعهما مذكرة شروط لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج طائرة الشحن من دون طيار «بلاك سوان» لتلبية الطلب العالمي ومتطلبات عملاء «دروناميكس» الدوليين والمحليين، وسيشكل المشروع المشترك أول مصنع للإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات المبتكرة.

وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية قد أصبح في أواخر سنة 2022 أكبر مستثمر استراتيجي في «دروناميكس» بعدما ضخ استثمارات في الشركة عبر قسم رأس المال الاستثماري التابع له.

وتأتي مذكرة الشروط لهذا المشروع المشترك، التي جرى توقيعها في معرض دبي للطيران 2023، بناءً على استثمار قسم رأس المال الاستثماري ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق و«دروناميكس» الشهر الماضي في حفل إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مجمع صناعة المركبات الذكية في مدينة مصدر.

وقال عبدالله الجعبري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «يواصل صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية تنفيذ التزامه الاستثمار في شراكات مستدامة مالياً وتسهم في بناء القدرات التصنيعية والتكنولوجية بدولة الإمارات».

وأضاف: «بالاستفادة من تكنولوجيا الطائرات من دون طيار الرائدة من دروناميكس والمنظومة اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، سيوفر هذا المشروع المشترك القاعدة التصنيعية لهذا الحلّ التكنولوجي المتقدم الذي نعتقد أنه سيرسي معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية الجوية وخصوصاً التوصيل لمسافات متوسطة».

وقال سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة دروناميكس: «سيسهم هذا المشروع المشترك في تعزيز حضور تكنولوجيا طائرات الشحن من دون طيار والتي نقدمها على نطاق واسع، كما أن تعاوننا مع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وهو مستثمر استراتيجي رئيس في دروناميكس، سيعزز رؤيتنا في شأن تسليم شحنات التوصيل في اليوم نفسه، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن معاً من إحداث تغيير جذري في قطاعي الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في دولة الإمارات والسوق العالمية على نطاق أوسع».

وقال كريستيان زيهي، المدير التنفيذي لإدارة المحافظ رئيس محفظة الاستثمارات الصناعية في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «تعد هذه الاتفاقية مثالاً على كيفية قيام صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بدمج مناهجه الاستثمارية المختلفة، لتحقيق رسالته المتمثلة في تحقيق عوائد مالية واستراتيجية بطريقة مثالية، بما يحقق أفضل قيمة للشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالتزامن مع تطوير قدرات التكنولوجيا والأعمال في دولة الإمارات. وبهذا المشروع المشترك، سنقوم بإنشاء مصنع في دولة الإمارات لبدء الإنتاج التسلسلي في سنة 2025 وبقدرة إنتاجية تصل إلى 300 طائرة من دون طيار من طراز بلاك سوان سنوياً، كما سيسهم هذا المشروع في دعم تطور سلاسل التوريد المحلية ضمن صناعة الطيران بدولة الإمارات».

ويشار إلى أن طائرة «بلاك سوان» المبتكرة، التي طورتها دروناميكس ويتم توجيهها من بعد، تمتاز بقدرتها على نقل ما يصل إلى 350 كجم لمسافة 2500 كيلومتر، ما يمثل قفزة في الخدمات اللوجستية الجوية عالية الحمولة وطويلة المدى. وتشارك دروناميكس في معرض دبي للطيران ضمن جناح صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، رقم S40.

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