تمديد اتفاقية التدريب بين رويال جت و«CAE» بمعرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة رويال جت، المتخصصة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز، وشركة CAE، العالمية في تدريب الطيران والتكنولوجيا عن توثيق شراكتهما من خلال تمديد اتفاقية التدريب لمدة ثلاث سنوات إضافية. وتنص اتفاقية تمديد التعاون على استمرار شركة CAE بتوفير تدريب شامل لطياري رويال جت في مركز تدريب الطيران CAE في دبي، شاملاً منصات الطيران Global 7500 و B737 و Global Visio.

وقد تم تمديد هذا التعاون خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023، بحضور محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت، ونيك ليونتيدس، الرئيس التنفيذي للطيران المدني في CAE، إلى جانب ممثلين من الطرفين للاحتفال بتمكين وتوثيق هذه الشراكة التي بدأت عام 2009.

ويعتبر التدريب أحد أولويات شركة رويال جت والذي يعد جزءاً من التزامها الدائم بتطبيق السلامة والتميز التشغيلي، وتوفر شركة CAE حلول تدريب عالية الجودة وخدمات مبتكرة هدفها الارتقاء بمستوى الأداء المثالي والسجل الآمن لطياري رويال جت.

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