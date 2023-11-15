هانيويل تزود طائرة آيبوت الكهربائية أحدث تقنيات الطيران

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هانيويل، الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا وقوع اختيار شركة آيبوت عليها لتزويد طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية نظام هانيويل المدمج للتحكم الإلكتروني بالطائرات. وتسهم تكنولوجيا هانيويل في تمكين الجيل الجديد من إلكترونيات الطيران والارتقاء بمنظومة النقل المستدام المستقبلية.

ويتميز هذا النظام بخفة وزنه وحجمه الصغير الذي لا يزيد على حجم كتاب ورقي، ما يمنح المصنّعين، مثل شركة آيبوت، قدراً أكبر من المرونة في تصميم الطائرات من دون المساس بجوانب القوة والسلامة، كما يوفر النظام المبتكر إمكان الاستغناء عن الروابط الميكانيكية التقليدية التي تتحكم في أجهزة التوجيه، ما يؤدي إلى تبسيط الصيانة والحد من التكاليف على امتداد دورة حياة الطائرة.

و قال ديفيد شيليدي، نائب الرئيس المدير العام لوحدة النقل الجوي المتقدم في شركة هانيويل ايروسبيس: «يُعد نظام التحكم الإلكتروني بالطائرات المدمج من هانيويل حلاً جاهزاً للارتقاء بمستقبل الطيران المستدام وثمرة عقود من الخبرة في تطوير هذا النوع من الأنظمة لشركات الطيران التجارية، ويعزز هذا التعاون قدرة شركة آيبوت على تحقيق رؤيتها في بناء منظومة نقل مستدامة ومجدية».

وتتمتع الطائرة بثمانية محركات كهربائية، وتسع ما يصل إلى 6 ركاب إضافة إلى الطيار، ويصل أقصى وزن للإقلاع إلى 7,000 باوند، ويمكن للطائرة التحليق لمسافة 250 ميلاً وبسرعة قصوى تصل إلى 250 ميلاً في الساعة، ما يجعلها مناسبة للرحلات القصيرة بين المدن والمناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم. وتعتزم آيبوت في سنة 2024 البدء بإنتاج طائرات ثقيلة ذاتية القيادة تناسب عدداً من المجالات، ومن ذلك الشحن والزراعة والفحص عالي السرعة وشحن المستلزمات الطبية. وتتشارك هذه الطائرة هيكل النظام المعتمد في نظيرتها المأهولة التي من المقرر إطلاق رحلتها التجريبية في سنة 2025، ليتم بعدها طرح بقية المنتجات تباعاً حتى الكشف الكامل في سنة 2028.

وقال جيري وانغ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة آيبوت: «تسعى آيبوت لإحداث نقلة نوعية في مجال النقل الجوي ضمن الأماكن الحضرية عبر استخدام أحدث منصات الحوسبة التي تشكل فيها السلامة عنصراً جوهرياً، ولا سيما تلك التطبيقات التي تتضمن المعالجة عالية الأداء اللازمة لخوارزميات الجيل الجديد التي نعمل على تطويرها. ويمثل تعاوننا مع هانيويل خطوة مهمة تساعدنا على تطوير طائرة الهبوط والإقلاع العمودي الكهربائية المعززة بالذكاء الاصطناعي والمزودة أحدث البرمجيات».

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