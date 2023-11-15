«كريساليون موبيليتي» تطرح أحدث ابتكاراتها لتطوير أنظمة النقل في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كريساليون موبيليتي»، الشركة الإسبانية المتخصصة في مجال تصميم وتطوير أحدث ابتكارات التنقل الكهربائي وأكثرها كفاءة وأماناً واستدامةً، في مشاركتها في «معرض دبي للطيران»، عرض أحدث ابتكاراتها في مجال التنقل الحضري المستدام، وذلك بتقديم طائرتها الكهربائية الجديدة «إنتجريتي» التي تعمل بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي.



وأعرب مانويل هيريديا المدير العام لدى كريساليون موبيليتي، عن سروره بالمشاركة في هذا الحدث البارز. وقال: «يُسعدنا أن نكون جزءاً من معرض دبي للطيران، حيث يُقدم هذا المعرض منصة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الطيران، ونحن متحمسون لتسليط الضوء على قدرات ومزايا طائرتنا إنتجريتي، التي تتماشى بشكل مثالي مع برامج الاستدامة المعتمدة في المنطقة».

وعلى هامش مشاركتها في «معرض دبي للطيران»، أعلنت «كريساليون موبيليتي»، توقيع اتفاقية مع «فالترانس»، الشركة المتخصصة في مجال حلول وأنظمة النقل، وبموجب هذه الشراكة، أصبحت «فالترانس» موزعاً حصرياً لكل ما تطرحه «كريساليون موبيليتي» من حلول مبتكرة على صعيد التنقل براً وجواً في منطقة الخليج.



وتعليقاً على إبرام هذه الشراكة، صرح مانويل هيريديا قائلاً «نحن متحمسون لبدء العمل جنباً إلى جنب مع شركة فالترانس بصفتها موزعاً حصرياً لحلولنا في منطقة الخليج، فمن شأن شراكتنا هذه أن تسهم في دفع مسيرة أعمالنا قدماً وتحقيق رسالتنا المتمثلة في إحداث ثورة حقيقية في قطاع التنقل الحضري عبر طرح حلول مبتكرة، ونحن نثق تماماً بأنه بالجمع ما بين التزامنا الراسخ دعم قطاع التنقل المستدام وما تملكه فالترانس من خبرات مرموقة في السوق سنتمكن بكل تأكيد من تمهيد الطريق من أجل بناء مستقبل مزدهر لقطاع التنقل يتسم بالاستدامة على صعيد منطقة الخليج كافة».



وأضاف: «ويأتي هذا التعاون بين كريساليون موبيليتي وفالترانس ليفتح آفاقاً واعدة أمام مستقبل التنقل في منطقة الخليج، وليعبر عن التزام كريساليون موبيليتي توسيع نطاق وصولها العالمي وطرح حلول مبتكرة تدعم مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بما يلبي احتياجات قطاع النقل في المنطقة ويعكس ما يشهده من تطورات متسارعة».



ووفقاً لشركة Mordor Intelligence، من المتوقع أن ينمو سوق الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.89% في الفترة المتوقعة 2023-2028، مع حجم سوق يقدر بـ72.07 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2028. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة موطن لبعض المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم، ومن ذلك مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي، والتي تعد من المساهمين الرئيسين في نمو صناعة الطيران في المنطقة.

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